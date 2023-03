Per segirar ch'igl dettia avunda aua da baiver, malgrà privels da la natira u auters disturbis sco per exempel in'interrupziun da la forza electrica ha il chantun Grischun elavurà ina documentaziun electronica per ils singuls provediders d'aua en las vischnancas grischunas. Cun quella vegn examinà sch'i dovra mesiras supplementaras per pudair garantir il provediment cun aua da baiver.

Gia fatg la documentaziun: Scuol

La gronda sfida tar la documentaziun saja da rimnar tuttas datas necessarias ed alura pavlar in sistem electronic dal chantun cun quellas. La vischnanca da Scuol haja fatg quai cun agid d'in biro extern, di Gian Duri Bott, il manader da l'infrastructura. Suenter avair rimnà tuttas datas haja anc ina giada duvrà quatter fin tschintg mais fin che tuttas datas sajan stadas en il sistem. La vischnanca da Scuol ha fatg lur pensum, la documentaziun è ussa tar il chantun per l'examinaziun.

Quasi a fin cun la documentaziun: Val Müstair

En Val Müstair saja ins sin buna via per pudair inoltrar la documentaziun, di la presidenta communala Gabriella Binkert Becchetti. Il provediment d'aua occupa actualmain en Val Müstair. Pervia da la sitgira actuala pudessi dar stretgas en la fracziun Müstair. Ins haja però gia ina schliaziun di Gabriella Binkert: Uders per il transport d'aua dad in reservuar a l'auter per garantir il provediment d'aua a Müstair.

Nus avain stuì metter la prioritad sin la pratica enstagl sin la documentaziun teoretica.

Vers la fin dal mais duess la vischnanca Val Müstair dentant avair pront la documentaziun per inoltrar quella al chantun.

I mancan anc 45 documentaziuns

En Surses sappian ins bain ch'ins haja da far quella lezia per l'Uffizi per natira e l'ambient, ins n'haja dentant anc betg fatg grondas vi da quel project. En ina vischnanca hajan ins anc da far ina massa auter, di il manader dal servetsch tecnic Martegn Netzer, la documentaziun na saja betg sisum la glista da prioritads. Gist tar ina vischnanca fusiunada sco Surses dettia per mintga vitg in provediment d'aua, tut en tut sajan quai 14 reservuars – ina gronda lavur da rimnar tut las datas necessarias. Martegn Netzer e persvas, ch'ins chattass spert ina schliaziun provisorica per surmuntar in mument ch'i vess da dar stretgas. Ma la fin finala vegnia er la vischnanca da Surses a far lur pensum, termin concret per cumenzar cun il project na dettia però anc nagin.

Sper la documentaziun da Surses mancan er anc quellas da 44 autras vischnancas. I vegn pia anc a cuzzar in mument enfin che finadin provedider d'aua obligà vegn finalmain ad avair tramess la documentaziun electronica a Cuira.

