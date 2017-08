Pumpa e pussanza en il Grischun

Era quest onn sa volva durant ina fin d'emna en il settember puspè tut enturn ils monuments en Svizra. Era en il Grischun ha la Tgira da monuments ensemen cun il Servetsch archeologic e la Protecziun da la patria elavurà in program, quel sa focussescha sin il Surses.

Pumpa e pussanza – in'entira massa edifizis dettia en il Grischun che sajan adattads per quest tema, declera Simon Berger da la Tgira da monuments. «Be sch'ins pensa vid las ruinas da chastels – il chantun Grischun ha varga 200. Quels èn tipics simbols per pussanza.» A Cuira ma er en blers vitgs dettia er in grond dumber da chasas da signuria.

Lag da serra – inscenaziun moderna da pussanza

Quest onn sa concentrescha il program sin la regiun dal Surses. Dasper las chasas e las ruinas saja quella regiun er marcada da l'electricitad. «Il mir da serra Marmorera è in fitg impurtant e pregnant element da la cuntrada. El è ina moderna inscenaziun da la pussanza – la pussanza envers la natira.»

