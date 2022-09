In chatschader da 54 onns ch'era a chatscha a Brusio en il Puschlav ha blessà in ulteriur chatschader. El ha sajettà sin in tschierv - enstagl da l'animal ha el però tutgà in chatschader da 30 onns. Lez è sa blessà grevamain ed è vegnì transportà cun in helicopter da la Rega a l'ospital a Lugano. Quai ha communitgà la Polizia chantunala.

L'accident da chatscha è capità sonda bunura en il territori da cunfin tranter la Svizra e l'Italia tar Lughina. Las procuras publicas dad omadus pajais vegnan a sclerir tge ch'è capità precis tar quest accident, quai cun agid da la Polizia chantunala dal Grischun ed ils Carabinieri di Tirano.