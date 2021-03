Grazia ad expensas pli bassas ed entradas supplementaras da la Banca naziunala e la Banca chantunala serra il quint annual dal chantun cun in plus enstagl sco budgetà cun in minus.

Malgrà corona – che ha custà al chantun netto 60 milliuns francs – ha il chantun Grischun realisà l'onn 2020 in gudogn. Budgetà era dentant in deficit da 33,1 milliuns francs.

La survista da las cifras concretas Avrir la box Serrar la box Las cifras dal 2020 (cumparegliaziun cun l'onn avant): gudogn operativ 78,8 milliuns (115,5 milliuns)

gudogn total 81,9 milliuns (53,6 milliuns)

entradas da taglia 836,0 milliuns (806,9 milliuns)

investiziuns bruttas 339,4 milliuns (381,1 milliuns)

investiziuns nettas 200,5 milliuns (227,1 milliuns)

quota statala 14,4% (13,6%)

grad d'autofinanziaziun da las investiziuns nettas 135,1% (132,3%)

Cunzunt las expensas pli bassas, ils pajaments supplementars da la Banca naziunala svizra da 62 milliuns e la dividenda da giubileum da la Banca Chantunala Grischuna da 12,6 milliuns francs hajan manà a quest resultat positiv, scriva il Departament da finanzas.

Er la taglia chantunala saja in motiv. Là haja dà 42,1 milliuns francs dapli entradas che budgetà. Quai saja cunzunt d'engraziar ad in bun onn 2019. Il onn 2021 vesian ins lura l'influenza da corona era en las entradas da taglia, ha ditg Christian Rathgeb.

Nus vegnin cun garanzia betg pli ad avair ils proxims onns uschè buns resultats sco ils davos onns.

Tuttina investì era en la crisa

Guardà sur tut, ha il chantun Grischun investì dapli l'onn 2020 che l'onn 2019. Damain è vegnì investì en la construcziun auta. Quai era dentant previsibel, cunquai che dus dals gronds projects: la praschun da Cazas Tignez e la Sinergia èn vegnids a fin. Era l'onn che vegn vul il chantun cuntinuar cun far investiziuns. Quai saja impurtant per l'economia e gist en ina crisa impurtant, uschia il minister da finanzas Christian Rathgeb.

Era per il 2021 puspè budgetà in deficit

Per l'onn 2021 è puspè budgetà in sumegliant deficit sco per l'onn 2020, in da 33,7 milliuns francs. Il motiv saja la situaziun intscherta pervia da la pandemia. Las sfidas finanzialas per il chantun vegnan era a restar ils proxims onns.