Co statti cun la racolta da fain, fritgs, legums ed ivas?

Fain

Quest onn èn ils purs e las puras stads in zichel stressads. Midadas da l’aura cun urizis nunspetgads e prognosas che n’han betg adina constà eran las sfidas. Mo savens saja er stà bell’aura e bunas cundiziuns per far fain, manegia Rolf Hug, il manader dal bain puril dal Plantahof a Landquart.

Quest onn hai jau fatg in zichel quitads pervia da l'enviern sitg, ma tge cletg è lura la plievgia vegnida.

Suenter la buna primavaira saja il zercladur e fanadur stà ina fasa da chalira cun paca plievgia. Il segund tagl, u en ils auts l’emprim tagl, na saja betg stà uschè optimal. Silsuenter haja dà ina fasa pli frestga ed urizis. Perquai saja ussa uschè verd sco daditg betg pli. Guardà sur tut ora, haja dà bler fain da qualitad mediocra cumpareglià cun l’onn passà

Fritgs e legums

La primavaira saja stada frestga e bletscha, mo i haja per cletg dà nagina schelira di Rolf Hug. Pervia da quell'aura umida saja stà grev da cultivar il terren per legums, uschia saja tut in zichel sa retardà gia a l’entschatta da la stagiun.

In ulteriur effect negativ haja quest’aura gì sin ils fritgs. Differentas plantas hajan laschà dar lur fritgs memia baud, gia la primavaira. Tut en tut saja la racolta da fritgs e legums quest onn mediocra e mendra che l’onn passà.

Rolf Hug, il manader dal bain puril dal Plantahof.

Vin

Las vignas èn actualmain en la fasa finala da madiraziun, declera Moritz Vilinger, maister viticultur e tschalerer al Plantahof. El è optimistic e spetga ina buna racolta – qualitativ- e quantitativamain.

La primavaira fraida e bletscha saja stada in grev temp quest onn. La stad sitga saja dentant stada adattada per las vignas. Cunquai che lur ragischs èn profundas e la fasa sitga n'ha betg cuzzà ditg, hajan ellas gì avunda aua.

Quant bun ch'il vin è definitivamain pon ins pir dir l'enviern, cura ch'il vin è fermentà.

Fin ch'il vin è racoltà, possia anc capitar bler. Granella e la drosofila da tscharescher èn privels, dals quals ins na possia betg propi sa proteger. En general vesia dentant en l'entira Val dal Rain or sumegliant: I sa tractia d'in bun onn.