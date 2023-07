Jenaz ha dà in chanaster a la meglieraziun. La radunanza communala ha sbittà ina moziun che vuleva puspè prender si il tema da la meglieraziun. Plinavant han ils da Jenaz dà glisch verda a la vendita da l’immobiglia da l’anteriura chanzlia communala ad ina famiglia indigena. Approvà han els ed ellas era il quint da l’onn passà. Quel serra cun in plus da 116’000 francs.

