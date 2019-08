Las bunas cifras da l'onn da gestiun 2018 eran gia enconuschentas dapi l'entschatta favrer. Quai cun ina svieuta 2,3 milliardas francs ed in gudogn da manaschi da 522 milliuns francs. Uschia èsi era stà nagina surpraisa ch'ils preschents han approvà tut las propostas dal cussegl d'administraziun. Era la dividenda da 19,75 francs per aczia han ils preschents acceptà be cun paucas cuntravuschs.

Medemamain èn era tut ils commembers dal cussegl d'administraziun (president Ulf Berg, Magdalena Martullo, Joachim Streu, Bernhard Merki e Christoph Mäder) vegnids reelegids da la radunanza quasi unanim per il proxim onn.

Program da divertiment sper las formalitads

Las cifras ed ils quints èn dentant stads ina pitschna part da la 56avla radunanza generala dal concern da chemia. En ina gronda tenda da festa sin l'areal da l'EMS Chemie hai dà in program da divertiment. Ils organisaturs han per exempel preschentà innovaziuns da la fatschenta. Musical ha la gruppa da musica populara «Oeschs die Dritten» accumpagnà atras il di. Era ils Tamburs da Domat èn sa preschentads.

