La protagonista da quest rapport vuless restar anonima. Nus la numnain Emma.

Cumenzà haja tut avant 25 onns. Lezza giada cun rimnar tut la munaida da dus francs, mintga giada suenter ch’ella era stada a far cumissiuns.

Mia emprima finamira è stada da spargnar uschia 200 francs per savair cumprar in utschè mellen da cheramica che plascheva a mai e che jau n’avess betg simplamain pudì ma prestar uschia. E che jau veseva regularmain en la vitrina d‘ina galaria d‘art cura che jau gieva a far las cumpras.

Circa quatter fin tschintg mais saja quai ì – uschè ditg ch’ella haja schon gì tema ch’il utschè saja betg pli denturn – enfin ch’ella haja gì ensemen ils 100 tocs da dus francs. Quels ha ella lura purtà sin banca per midar els en bancnotas avant che cumprar l’utschè mellen che decorescha anc adina l‘abitaziun dad Emma.

Legenda: L'utschè mellen da cheramica che Emma ha cumprà cun ils emprims 200 francs spargnads en munaida da dus francs. MAD

L‘experientscha dal spargnar raps en questa moda haja plaschì uschè bain ad ella ch‘ella haja cuntinuà. Ma lura cun tut la munaida dad in, dus e tschintg francs.

Jau gieva mintga mais sin banca per prender giu il budget dal tegnairchasa e vuleva lura guardar quant che jau sun buna da spargnar sin quella moda.

Desister d'insatge necessari na saja dentant betg stada l‘idea. Ma Emma planisava tge ch‘ella duvrava. Quant che restava la fin dal mais era adina different e dependeva da quai sch’ella duvrava per exempel raps per regals d’anniversari, Nadal, Pasca u autras occasiuns.

La munaida rimnava ella en satgets da plastic e nudava il total sin in toc palpiri ch‘ella metteva il pli sisum en il satget avant che serrar el.

Cura che jau aveva ensemen uschia tranter 200 e 300 francs purtava jau quels daners sin banca per midar els en bancnotas. Quellas prendeva jau lura puspè a chasa e deponiva els en mes zup.

Perquai ch’igl era daventà cun il temp stentus d’adina puspè ir sin banca cun tanta munaida, era ella sa decidida da rimnar empè da quella, pli gugent bancnotas da 10 francs.

Sur il temp da 25 onns ha ella uschia spargnà dapli che 100‘000 francs cun metter d’in maun las notas da 10 francs che restavan dal budget da tegnairchasa.

Metter quels respargns sin banca na vuleva Emma mai. Quai per esser flexibla e perquai ch’ella na sa fidia betg dal tuttafatg da las bancas. E tema ch‘insatgi engola ils raps a chasa n'haja ella er betg.

Jau hai zuppà ils daners uschè bain che gnanc mes partenari ils ha chattà enfin uss. E jau mid adina puspè ils lieus nua che jau zup els.

Ina emprima part aveva ella spargnà per savair far in regal per ils anniversaris da 20 onns da ses uffants. Sco regal da start per viver sin sasez.

Cun ils 57'000 francs ch’èn vegnids ensemen suenter da quai ha ella pudì accumplir in agen siemi.

Cun quels raps hai jau pudì finanziar la mesadad dal busin che jau hai cumprà ensemen cun mes partenari. Cun quel giainsa ussa adina puspè, cura ch‘il temp permetta, sin viadis pli lungs e pli curts tras la Svizra u per l‘Europa enturn. E jau sun schon in pau loscha che jau hai pudì finanziar la mesadad mezza tras il spargnar e ch’ella tutga uschia a mai.

Quellas 5’700 bancnotas da 10 sajan stadas in detg mantun. Per betg crudar si haja ses partenari adina puspè purtà sin banca 10'000 francs per midar enturn.

Suenter quella cumpra pli gronda èn ils respargns dad Emma en furma da bancnotas tar ella a chasa puspè pli pitschens. Ed ella na rimna er betg pli uschè bler sco pli baud.

E per il cas ch’i capitass insatge cun ella, haja ella nudà en ses testament nua ch‘ins chatta ils raps. Quai dentant en furma d‘in engiavin.