Uschè blers students sco anc mai han cumenzà quest’emna in studi a la HTW a Cuira.

Tenor communicaziun da la Scola auta da tecnica ed economia han 599 students cumenzà in studi da bachelor u da master. Quai è in plus da 20% cumpareglià cun l’onn passà. Per quest semester d’atun è s’immatriculads var 1’600 students a la HTW a Cuira.

