Ils redacturs e las redacturas da l'Agentura da Novitads Rumantscha ANR fan quitads per l'avegnir da la Quotidiana. Perquai pretendan els en ina communicaziun dad accelerar las lavurs per garantir ina gasetta quotidiana era suenter la fin dal 2018.

Tenor ils redacturs da l'ANR dovri per garantir ina gasetta quotidiana in'organisaziun purtadra. Quai pudess esser l'ANR sezza, la Pro Svizra Rumantscha, la Lia Rumantscha ni in'autra organisaziun. Tenor ils redacturs surpigliass quella ils pensums organisatorics: la publicaziun en collavuraziun cun in editur, la stampa, la derasaziun e la tgira d'abunaments.

Plattafurma da barat digitala

Pertutgond ils cuntegns proponan ils redacturs e las redacturas da la ANR ch'i dettia ina plattafurma da barat digitala. Là pudess RTR, l'ANR sco tut tenor era la Posta Ladina e la Pagina da Surmeir barattar cuntegns in cun l'auter. Quai garantiss ina vasta purschida schurnalistica, scrivan ils redacturs da l'ANR.

Per instradar tals projects saja necessari dad accelerar las lavurs, quai era per survegnir sustegn finanzial da la Confederaziun e dal chantun, scrivan ils redacturs vinavant.

Derasaziun dals idioms en scrit e forum d'opiniuns

Sco arguments per ina gasetta quotidiana numnan ils redacturs tranter auter ch'ella saja sa profilada sco forum d'opiniuns. Ultra da quai promovia ella sco suletta mintga di ils idioms en scrit. Perquai pledeschan ils redacturs cleramain per ina gasetta quotidiana en furma stampada e digitala.

Gasetta stampada 5 dis ad emna pauc realistica

Per la Lia Rumantscha sco organisaziun purtadra dal project Medias rumantschas 2019 è la gasetta surregiunala che cumpara tschintg giadas l'emna pauc realistica.

Schizunt cun il dubel [d'abunents] vegniss quai probabel stretg per ina gasetta dal di. E lura far quella, quai dovra raps.

Ils bun ils bun 4'000 abunents che la Quotidiana haja actualmain na tanschan betg per mantegnair quella vinavant, uschia Johannes Flury il president da la Lia Rumantscha. Tenor el vegniss quai schizunt stretg cun il dubel d'abunents.

«Il dialog n'ha betg gi lieu bun avunda»

Martin Gabriel, il president da la gruppa da lavur Medias rumantschas 2019 e fin il matg er anc president da la ANR chapescha in tant lunsch ils quitads dals redacturs e da las redacturas.

Tuttina avess el gì pli gugent il dialog direct e betg sur las medias. Tant pli ch'ils redacturs e las redacturas da la ANR sajan vegnids informads davart il progress dal project anc ils 09 da favrer. La avessan malsegirtads pudì vegnir scleridas. Forsa hajan els fatg quai memia pauc.

Quai n'ha da far nagut cun disfidanza envers la Lia Rumantscha u la gruppa da lavur. Igl è simplamain uschia che nus avain vulì dir cleramain co che nus vesain la situaziun.

Nagina disfidanza en la gruppa da lavur u la Lia Rumantscha

Sco quai ch'il redactur da la ANR Hans Huonder ha ditg envers RTR saja quai i ad els be per pronunziar cleramain lur posiziun en chaussa cun questa communicaziun. Els sajan persvadids che la gasetta stampada che cumparia mintga lavurdi saja la dretga furma per l'avegnir. Quai n'haja da far nagut cun disfidanza envers la Lia Rumantscha u en la gruppa da lavur dal project Medias rumantschas 2019.

