Il Grischun sto reveder sia lescha da planisaziun. La finamira è da bajegiar pli concentrà e da reducir zonas da bajegiar. Da nov duai dar ina taxa per possessurs da terren che profiteschan d'ina midada da zona ed ina cumpensaziun per quels che perdan. In tema brisant aifer las partidas grischunas.

Reducir zonas da bajegiar, gea! Ma co?

Reveder sia lescha da planisaziun sto il chantun Grischun per adattar ella a la lescha federala. Lezza prescriva numnadamain d'introducir ina taxa sin la plivalur tar midadas da zona, quai ha il suveran svizzer decidì il mars 2013 enten acceptar la revisiun da la lescha federala.

Taxa & cumpensaziun Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sch'ina parcella en la zona agricola vegn da nov partida en la zona da bajegiar, crescha la valita. Perquai duain possessurs da terren stuair pajar ina taxa sch'els profiteschan d'ina tala midada da zona. Possessurs che perdan valita, per exempel sch'ina parcella vegn prendida ord la zona da bajegiar, duain persuenter survegnir ina cumpensaziun finanziala.

Ina taxa da 20%, 30% u 60%?

La regenza propona da fixar la taxa sin 30% da la plivalita dal terren.

Per la PS è quai memia pauc – il tribunal federal lubeschia fin 60%.

La PLD vul ina taxa unifitgada da 20%.

Tenor la PPS duain las vischnancas pudair decider tranter 20% e 50%.

La PCD pretenda betg mo ina taxa da 20% – mabain era ina cumpensaziun da 20%.

La PBD sustegn la proposta da la regenza da 30%.

Ils daners ord questa taxa vegnan en in fonds. Ord quel duai lura vegnir pajà las cumpensaziuns – saja quai per ils possessurs che perdan valita enten terren che vegn ord la zona da bajegiar u era per vischnancas che ston reducir zonas da bajegiar.

Quai saja da principi gist, hai num da tut las partidas. Roman Hug (PPS) ed Ernst Sax (PCD) na chapeschan dentant betg, ch'il chantun vul era duvrar daners ord quest fonds per gulivar pli paucas entradas da taglias u custs administrativs. Philipp Wilhelm (PS) propona da finanziar cun ina part dals daners abitaziuns pajablas.

Sforz da bajegiar?

In ulteriur punct che procura per critica: La regenza grischuna vul evitar ch'il terren en zonas da bajegiar resta vid. Tgi che posseda ina tala parcella duai surbajegiar quella – uschiglio po la vischnanca pigliar mesiras, sco per exempel da cumprar il terren suenter 8 onns.

Las vischnancas dovrian tals instruments per far squitsch, ha accentuà Gian Michael (PBD) envers RTR. Karl Heiz (PLD) renconuscha bain il basegn – fa dentant attent che terren saja possess privat e che chantun e vischnancas stoppian agir fitg precaut enten prender davent quel.

Messadi definitiv vegn il zercladur

Actualmain saja il chantun vi da far urden cun tut ils resuns ch'ins haja survegnì en la fasa da consultaziun, ha ditg il giurist Carlo Decurtins sin dumonda dad RTR. Lura saja da decider tge resuns che vegnian resguardads en la lescha e tgenins betg.

Previs saja da publitgar il messadi definitiv il zercladur, per ch'il Cussegl grond possia discutar l'october questa revisiun da la lescha da planisaziun.

