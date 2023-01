02:39 video Peter Peyer presidiescha il 2023 la regenza grischuna Or da Telesguard dals 03.01.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 39 Secundas.

Surpigliar il presidi da la regenza grischuna è in'incumbensa enorma, qua sa Peter Peyer che surpiglia quest uffizi per l'emprima giada. In di duvrass magari dapli che 24 uras per metter sut tetg tut las incumbensas. El haja dentant buns collavuratura e collavuraturas che fetschian ina super lavur. Impurtant saja era da guardar che la regenza funcziunia bain, ch'ins vegnia ora bain in cun l'auter, possia discutar fair in cun tschel e ch'ins as piglia temp per ils gronds temas e las sfidas ch'i dettia en il chantun. Vitiers tutgia era da prender vair termins e far visitas en las regiuns. El sa legria schon fitg sin il viadi da l'entira regenza en la Val Avras.

Il management da temp è ina da las pli grondas sfidas.

En sia agenda haja el ussa schon sapientivamain planisà dis vids per termins a curta vista. Il management da temp saja ina da las pli grondas sfidas pigl 2023, dentant hajan tut ils presidents da la regenza avant el era dumagnà quai e perquai saja el persvadì ch'el e ses team dumognian era quel.