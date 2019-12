Suenter in mais en muntognas e pass da sur 5000 meters sur mar - èn il guid da muntogna David Berther e sia gruppa da trekking returnads a chasa. Returnads da Nepal per s'entupar qua cun ina figura impurtanta da là: il Lama Dolpo Tulku, ch'è stà a Cuira per tegnair in referat.

Maletg 1 / 5 Legenda: Impressiuns da Nepal. DAVID BERTHER Maletg 2 / 5 Legenda: Il Mount Everest. DAVID BERTHER Maletg 3 / 5 Legenda: David Berther e sia gruppa. DAVID BERTHER Maletg 4 / 5 Legenda: Impressiuns da Nepal. DAVID BERTHER Maletg 5 / 5 Legenda: Impressiuns da Nepal. DAVID BERTHER

Per la gruppa è quai stà in'occurenza fitg speziala, sco era ina chaschun per guardar enavos sin lur temp che saja stà fitg bel - dentant era strapatschus. I saja stà fitg fraid - tscherts èn schizunt vegnids malsauns. En general saja dentant stà in grond success.

