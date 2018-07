Suenter il studi da la HTW vulan ins uss far in segund studi che mussa ils basegns dals giasts. En il segund studi vai però oravant tut per ils basegns tar ils implants da bogn. Tge che vegn fatg nov na san ins anc betg. Ideas fissan da far dapli per uffants u er da far in batschigl da 50 meters lunghezza.

Per che tut la revisiun po vegnir fatga ha il pievel da vuschar per in credit da ca. 40 milliuns francs. La votaziun per quest credit vegn ad esser il november.

