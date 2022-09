Per l'areal ch'è vegnì liber amez Roveredo tras il sviament avert il 2017, pon ins uss elavurar in concept general. La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala da Roveredo. Uschia èsi pussaivel d'elavurar ideas per midar ils spazis libers e crear in nov center dal vitg. Quests spazis èn libers dapi che l'autostrada A13 guntgescha Roveredo via il tunnel da San Fedele.

Or da l'archiv

Il november 2016 è il tunnel da San Fedele vegnì avert ed uschia, suenter 47 onns, er puspè reunidas las duas parts da Roveredo.