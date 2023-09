Maletg 1 / 16 Legenda: Il quartier Clois: Ina maschiada da chasas grondas e pitschnas, novas e veglias RTR, Dominik Hardegger Maletg 2 / 16 Legenda: RTR, Dominik Hardegger Maletg 3 / 16 Legenda: En il quartier Clois datti massa verd. RTR, Dominik Hardegger Maletg 4 / 16 Legenda: En l'aual che va tras Clois po vegnir pestgà. RTR; Dominik Hardegger Maletg 5 / 16 Legenda: Inqual giardin ha in trampolin. RTR, Dominik Hardegger Maletg 6 / 16 Legenda: RTR, Dominik Hardegger Maletg 7 / 16 Legenda: Er en il quartier Davos Lai èsi verd. RTR; Dominik Hardegger Maletg 8 / 16 Legenda: A l'ur dal quartier Davos Lai vegnan ensemen ina scola, duas baselgias ed in pump-track. RTR; Dominik Hardegger Maletg 9 / 16 Legenda: Quel capricorn na sto betg temair il temp da chatscha. RTR, Dominik Hardegger Maletg 10 / 16 Legenda: Han ils abitants da questa chasa ina buna vista sin il Piz Toissa en il Surses? RTR, Dominik Hardegger Maletg 11 / 16 Legenda: La chasa Cherina è l'emprima chasa da vacanzas ch'è vegnida bajegiada en il quartier Clois. RTR, Dominik Hardegger Maletg 12 / 16 Legenda: Nov e vegl in sper l'auter. Dretg in bain puril d'antruras. RTR, Dominik Hardegger Maletg 13 / 16 Legenda: Impressiun da la Villa Viola en il quartier da Clois. Onn da construcziun 1905. RTR, Dominik Hardegger Maletg 14 / 16 Legenda: Fadail ha sper blocs e chasas da champ er chasas d'ina famiglia: RTR; Dominik Hardegger Maletg 15 / 16 Legenda: Tgi sa tgi che stat qua? RTR, Dominik Hardegger Maletg 16 / 16 Legenda: Sper il capricorn datti er in urs da quartier. RTR, Dominik Hardegger

Lai è enconuschent sur ils cunfins grischuns e svizzers ora. Saja quai sco lieu per far vacanzas, per far in'excursiun la fin d’emna, per far sport u er sco lieu da grondas occurrenzas da sport. Dentant sper l’entir travasch da giasts e quels ch’han ina segunda abitaziun a Lai, datti er bleras persunas che lavuran e vivan l’entir onn là. E quai er en ils quartiers, nua che blers vischins han per il solit giu las storas da las abitaziuns.

Trais quarts segundas abitaziuns

Lai è la gronda fracziun da la vischnanca da Vaz. Sper Lai tutgan er anc ils vitgs da Valbella, Lain, Muldain, Zorten e Solis tar la vischnanca. Da las bun 2’700 abitantas ed abitants da la vischnanca da Vaz vivan bundant 1’500 persunas a Lai. Ils blers indigens vivan tenor l'administraziun communala cunzunt per lung da la via principala. Dentant er a Clavadoiras e Tgantieni vivian blers indigens da Lai.

In zic auter vesa quai ora en ils quartiers cun bleras abitaziuns da vacanzas u segundas abitaziuns. Insumma è la cumpart da las segundas abitaziuns fitg auta en la vischnanca da Vaz. Da las bun 5’700 abitaziuns ch’i dat a Vaz èn 77% segundas abitaziuns.

Rumantsch è daventà ina raritad

Bain èn ils nums da las chasas e vias, dals quartiers e da las cuntradas rumantschs. Discurrì rumantsch a Lai, na vegn dentant betg bler. Quantas persunas da Lai che discurran la fin finala anc rumantsch, na sa la vischnanca da Vaz betg dir. Ch’i na vegn betg pli ad esser bleras persunas, pon ins dentant s’imaginar sin basa da las datas da l’Uffizi federal da statistica per l'entira vischnanca da Vaz.

A l’ultima dumbraziun dal pievel ch’è anc vegnida fatga a scrit tar l’entira populaziun svizra l’onn 2000, han be 243 persunas da Vaz inditgà il rumantsch sco lur linguatg principal. In dumber ch'è restà pli u main tuttina ils ultims 20 onns tenor las enquistas da structura sequentas.

Avant 100 onns era il rumantsch anc cler il linguatg dominant a Vaz. Ussa è el, sch’ins guarda las cifras da l’Uffizi federal da statistica, dentant daventà per uschè da dir ina raritad. La cumpart rumantscha da la populaziun da Vaz è sa sminuida marcantamain ils ultims 100 onns da 73% sin anc stgars 10%. Ed entant che la populaziun da Vaz è sa triplada dapi il 1920, è la cumpart rumantscha vegnida trais giadas pli pitschna durant quel temp. Cunzunt a partir dals onns 1970 è il dumber da Rumantschas e Rumantschs sa sminuì cuntinuadamain a Vaz.

Preschent è il rumantsch en mintga cas anc in zic en la scola da Lai. En las emprimas duas classas primaras datti mintgamai duas lecziuns rumantsch ad emna.

Clois, Fadail, Penasch,...

Quartiers uffizials na datti betg a Lai ed uschia er nagina uniun da quartier. Ina separaziun dals singuls lieus/quartiers da Lai fan las abitantas ed abitants tenor l'administraziun communala dentant schon. Qua la survista:

Sguard enavos al cumenzament

L'entschatta dal 19avel tschientaner na datti anc nagins giasts da la Svizra e da l'exteriur che vegnan a Lai per sa recrear – nundir per far sport ubain per guardar co ch'i vegn fatg sport. Lai è ina da pliras fracziuns d'aclas dals purs da Vaz ch'els han bajegià successivamain per lung da la via dal pass e sin las spundas. Ed en quellas aclas van ils purs da Lain, Muldain e Zorten la primavaira cun lur famiglia, muaglia e rauba da chasa e stattan là fin l'atun. Sulet per cultivar ils ers turnan las famiglias puspè en ils vitgs. La cuntrada dal pass enturn Lai è da lez temp per uschè da dir «l'arcun» da pastg e da fain dals purs da Vaz. In zic variaziun al mintgadi da la vita da pur sin il brutg («Heide») dat sulet la fiera annuala da Vaz sco er il traffic da sauma e da la charrotscha da posta.

Legenda: Charta postala dal 1905 cun il motiv d'ina acla a Lai. Fin la mesadad dal 19avel tschientaner eran las aclas a Lai be or da lain. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS

Questa vita en las aclas da Lai e conturn cumenza dentant plaun plaunet a sa midar a partir dal 1840. Quai tant cun l'avertura da la via da commerzi – ina via d'enfin sis meters ladezza che maina da Cuira a Lai, a Casti, sur ils pass dal Güglia e Malögia fin a Chiavenna en l'Italia – sco er cun l'engaschi e las investiziuns da differentas persunas. Grazia a la nova via vegni per exempel er pli simpel da transportar rauba a Lai.

Bain be quatter letgs porscha l'emprim albiert a Lai che vegn fabritgà il 1854. E la clientella èn cunzunt commerziants e martgadants da muvel. Dentant igl èn ils emprims fastizs d'ina lunga via ad ina destinaziun turistica. Propi ils emprims pass concrets per iniziar il turissem a Lai datti la fin dals onns 1870. Uschia transfurmescha per exempel la giunfra Anna Maria Candrian il 1876 sia acla en ina chasa moderna e dat albiert als emprims giasts da cura. Igl è pir da segunda chasa dal temp nov a Lai. Sis onns pli tard suonda lura cun il «Kurhaus», l'emprim hotel a Lai. Fabritgà or d'ina veglia chascharia betg rentabla, porscha el gia 30 letgs als giasts che vegnan qua er per far cura. Sia avertura il 1882 vegn definida sco entschatta dal turissem sin il brutg.

Legenda: Il «Kurhaus» è l'emprim hotel a Lai El vegn amplifitgà il 1898 cun in bajetg imposant en il jugendstil e cun in parc. Il 1907 ha el sco emprim a Lai gia electricitad grazia ad investiziuns dals possessurs en in’ovra electrica a Casoja. E ses giasts èn aristocrats e persunalitads or da l'economia e politica. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS

Als albierts modests suondan hotels, er imposants cun in parc e las emprimas chasas da vacanzas, sco il «Chalet Bossi». En quella emprima chasa da vacanzas a Lai dal 1893 residieschan giasts sco il retg Ludwig da la Bavaria u er divers Cussegliers federals. La stad 1904 avra l'hotel «Schweizerhof» sias portas.

Vegnan ils giasts l'emprim cunzunt durant la stad a Lai, cumenzan ils piuniers da las chasas da curar a posiziunar Lai, l'entschatta dal 20avel tschientaner, sco lieu da sport d'enviern. Er perquai che la charrotscha da posta vegn duvrada adina pli pauc cun la nova lingia da tren en l'Engiadina che va sur Tusaun.

Enconuschent sco lieu d'ir cun skis vegn Lai il 1903 cun manar tras l'emprim curs regular d'ir cun ski da la Svizra. In onn pli tard cumenza l’hotel «Kurhaus» cun sia emprima stagiun d’enviern cun giasts da la Gronda Britannia ed amplifitgescha bainprest l’hotel cun in bajetg supplementar per pudair dar dimora er a giasts da la Germania e da la Svizra.

Legenda: Segund curs da skis a Lai il 1904 Pistas da skis ed indrizs per transportar siador la glieud na datti anc betg. L'emprim runal modern vegn en funcziun a Lai ils onns 1940. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS

Betg mo ch'adina dapli persunas da las citads vegnan a Lai per sa recrear. Er adina dapli abitantas ed abitants da Lain, Muldain e Zorten sa chasan a Lai. E fertant che l'avertura da l'hotel «Kurhaus» il 1882 vala sco entschatta dal turissem a Lai, vala la tschentada dal crap da fundament da la baselgia San Carlo il 1884 sco entschatta da la cuminanza dal vitg da Lai. Avant gievan las famiglias da purs anc adina a Vaz en baselgia.

Erigida sin iniziativa dal plevon da Vaz, cun l'agid dals indigens ed er daners da l'Italia vegn ella consecrada la stad dal 1886. Dentant bainprest sa mussa che la baselgia è memia pitschna per tuttas persunas che vivan ussa Lai. Uschia che la messa principala vegn fatga la stad or en il liber.

Cun il sustegn d'insaquants possessurs da chasas da vacanzas e la lavur tributara («Frondienst») dals indigens segua il 1928 ina segunda, pli gronda baselgia a Lai. Quella vegn erigida be paucs meters sper la veglia. La veglia baselgia va sinaquai plaunet en decadenza e serva be anc sco deposit per ils pumpiers fin ch'ella vegn puspè renovada. A la baselgia suonda lura il 1906 er l'emprima chasa da scola a Lai.

Legenda: Veglia baselgia da San Carlo Il 1888 erigia il plevon da Vaz, il chaputschin Julius Stecchetti da Bergamo, la chasa-pravenda gist sper la baselgia. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS

Uffants da scola vegnan dentant gia avant a Lai. Betg per ir a scola, mabain per far vacanzas. Ed i n'èn betg uffants da Lai e conturn, mabain uffants da Cuira che vegnan qua l’emprima giada il 1882 en ina colonia da vacanzas. Quai sin iniziativa dal plevon da la baselgia da son Martin a Cuira che vul porscher ad uffants basegnus u malsauns da la citad in pèr emnas da vacanzas a Lai. In mais avant l’avertura da l’hotel Kurhaus fan uschia 23 uffants da la scola da Cuira vacanzas en il bain Clois ch’il selvicultur e president cirquital, Johann Fidel Rischatsch, metta a disposiziun.

Diesch onns serva il bain a Clois als uffants da Cuira sco colonia da vacanzas. Suenter vegn fatg midada a Valbella ch’è pli datiers al lai e che porscha er dapli plaz. Anc oz pon scolaras e scolars da Cuira ir a Canols en vacanzas.

Il bain Clois vegn lasuenter vendì al hotel Schweizerhof che dovra quel per furnir latg, chaschiel e groma als giasts. Oz sa chattan duas abitaziuns en il bajetg che regorda anc oz vi dal temps da las aclas.

Svilup dal quartier Clois ils ultims 100 onns

1 / 11 Legenda: 1922 Vista sin ils hotels per lung la via principala. En il quartier Clois gist davant la baselgia da San Carlo e sutvart ils hotels datti be singuls bajetgs. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 2 / 11 Legenda: 1927 Gia baud vegniva patinà l'enviern gist visavi a la baselgia da San Carlo. Atras ils quartiers da Clois pudevan ins anc ir atras cun skis. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 3 / 11 Legenda: 1931 Ils bains purils a Clois. Il 1882 vegnivan qua en in'acla anc uffants da la scola da Cuira per passentar lur vacanzas. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 4 / 11 Legenda: 1947 Adina dapli chasas a Clois. E l'hotel Schweizerhof ha in'ulteriura giada amplifitgà ses bajetg. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 5 / 11 Legenda: 1947 Uschiglio n'hai betg dà bleras midadas en il conturn. Entamez la fotografia avant il guaud vesan ins la nova baselgia da San Carlo. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 6 / 11 Legenda: 1963 La construcziun da chasas s'intensivescha a Clois e conturn. Atras il quartier maina ina via e l'aual va da nov sutterran. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 7 / 11 Legenda: 1978 En egl dat cunzunt ils blocs cun abitaziuns da vacanzas a Davos Lai. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 8 / 11 Legenda: 1982 Chasas cun abitaziuns da vacanzas e segundas abitaziuns domineschan adina pli fitg il quartier da Clois e conturn. Bajegià vegn qua davostiers vid il cumplex da scola dal 1961. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 9 / 11 Legenda: 1990 Bain betg pli bleras, dentant i dat anc adina singulas parcellas che n'èn betg surbajegiadas en il quariter da Clois e conturn. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 10 / 11 Legenda: 2000 Bler n'è betg sa midà a Clois e conturn ils onns 1990. BIBLIOTECA ETH TURITG, ARCHIV DA MALETGS 11 / 11 Legenda: 2021 Ina plazza da ballape, in pumptrack, cellas solaras sin ils tetgs da la scola, bleras chasas e blocs e sin las singulas parcellas verdas creschan las plantas. Bler è sa mida ils ultims 100 onns a Clois e conturn. Uffizi federal da topografia swisstopo

Fin ils onns 1940 sa concentrescha l'urbanisaziun da la cuntrada cunzunt per lung da la via principala. Sper hotels e chasas d'abitar datti er adina dapli chasas da vacanzas. Dentant pir ils onns lasuenter vegn er bajegià pli intensiv en la planira vers la Val Sporz e da tschella vart en la spunda da Crapera. Er vegnan fatgas novas vias en direcziun Fadail, Dieschen, Crepera e Clavadoiras.

La pli veglia chasa da vacanzas da quest stil dals onns 1940 sa chatta anc adina en il quartier Clois. In architect da Zug ha realisà questa «Chesa Cherina» il 1946 per sia sora ch’aveva problems da trair flad. In emprim boom da bajegiar abitaziuns da vacanzas datti a Lai ils onns 1950.

Las colonias da vacanzas, ils hotels ed era las segundas abitaziuns, questas villas da stad, co ins numnava ellas, quai tutga tar la DNA da Lai. Quai è stà qua davent da l’entschatta.

Lai crescha en il decurs da la segunda mesadad dal 20avel tschientaner adina pli fitg. I vegn bajegià pli spess ed er construidas chasas da pliras famiglias u entirs blocs e surbajegiadas cun abitaziuns da vacanzas. Insatge ch'era ils quartiers sentan – uschia per exempel er ils quartiers da Clois, Fadail e Davos Lai.

Dentant er l'infrastructura da sport e turissem vegn cuntinuadamain amplifitgada e modernisada. Saja quai cun pendicularas che mainan ils giasts sin ils culms, cun in center da sport u cun in parc da bike.