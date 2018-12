Tge fissan ils dis fraids senza far milanais, stailas da chanella, brunslis e grassins cun confitura? Tramettai a nus Voss agens, megliers recepts e Vossas fotografias dals biscuits.

Telefonai gievgia en la canorta e discurrì cun Sergio Guetg davart far biscuits da Nadal.

Be anc paucs dis e lura èsi Nadal. Tar blers da Vus èn las truclas da biscuits segiramain gia emplenidas cun da tuttas sort grassins, mams, creflis, biscuits. En la canorta da gievgia avantmezdi tranter las 10:00 e las 11:00 tschertga Sergio Guetg Voss megliers recepts da biscuits e Vossas istorgias, tradiziuns e Voss tips e trics da far buns e bels grassins da Nadal. Reservai pia il termin, telefonai direct en l'emissiun ed as participai a la grassinada cun Sergio Guetg.

Tramettai Vossas fotografias e Voss recepts

Per nossa pagina dad internet pudais Vus gia uss trametter a nus las fotografias da Voss biscuits u/e Voss megliers agens recepts – recepts forsa schizunt tradids da Vossa mamma, nona u tatta?

L'adressa per trametter fotos e recepts: multimedia@rtr.ch