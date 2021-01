Cura che nus avain fraid, emprovia il corp da sa concentrar sin il pli impurtant: il cor ed il tscharvè. Per che lezs hajan avunda sang e chaud. Uschia sa train las avainas en ils mauns, pais e fatscha ensemen, vegnan alvs e nus n’avain là nagin sentiment pli, declera la media da chasa Edith Oechslin.

Il corp emprova da surviver e mira che il pli impurtant, il cor, haja flot chaud.

Per regla vegnia il sentiment suenter curt temp puspè enavos. Per part possia era ir in per dis, enfin ch’il sentiment saja dal tut enavos. Magari possia era dar scheladiras. Lura unflia la detta u detta pe si – ma il bler sa revegnia quai puspè senza pli gronds incaps, di Edith Oechslin.

Il dretg resti

Per evitar ch’ins schela saja l’endretg resti il A ed O. Uschia saja meglier da trair en pliras stresas enstagl da mo ina grossa. Concret: meglier trair en in chamischut, resti da termo, in t-shirt ed in pullover enstagl da mo in termo ed in pullover. L’aria tranter las differentas stresas possia uschia isolar meglier il chaud. Il medem vali era per pais e mauns, di la media da chasa.

Tar ils chalzers e guants ston ins dentant dar adatg ch’i na vegn memia stretg. Pertge gliez è puspè cuntraproductiv. Lura serran ins giu las avainas dad ordadora entras il chalzer – e survegn pli spert fraid. Il tip da Edith Oechslin: Sch’ins giaja sin ina tura u sa ch’ins va ditg en il fraid, duain ins cumprar ils chalzers ina u duas numeras pli grond, per ch’ins haja plaz da trair en duas u trais soccas respectiv guants.

Mangiar e baiver chaud

Sch’ins è giuadora vid schelar lura duai ins empruvar da sa scaldar d’endadens anora cun mangiar u baiver insatge chaud. Il meglier insatge che cuntegn schentsch. Café ed alcohol na saja però betg adattà, di Edith Oechslin.

Quant malsegir?

Normalmain na schela nagin mauns u pes tar temperaturas sco ils davos dis, di la media. I possia dentant vegnir malsegir cura ch’ins haja in accident e stoppia spetgar ditg sin l’agid – u sch'ins haja bavì memia bler alcohol. Lura possia schon esser ch’ins perdia in det u in det pe, sch’ins saja uschè ditg en la fradaglia, di Edith Oechslin.