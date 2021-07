La radunanza communala da Samedan ha approvà il quint da l’onn passà. Quel serra cun in surpli da 3,5 milliuns francs. Quai è in bler meglier resultat che spetgà.

Plinavant han las Samedrinas e Samedrins era approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala che reguarda il spazi d’auas e prolungà la cunvegna da prestaziun cun la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan SA per ils onns 2022 e 2025. Quella pertutga la finanziaziun dals 10 top events da la regiun. A la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan SA stattan mintg’onn 500’000 francs a disposiziun per far quai.