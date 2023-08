Sin il pausadi da Campagnola en la Mesolcina ha in camiun procurà ier saira per in'acziun da pumpiers. Tar ina manevra da parcar ha il chauffeur dal camiun betg resguardà ina signalisaziun ed ha tutgà in sochel da betun uschia ch'il tanc da diesel è vegnì stgarpà si. Dus policists han vis la manevra ed han alarmà ils pumpiers per evitar ch'il diesel ch'è culà ora fetschia donns a l'ambient. En consequenza è il pausadi vegnì serrà.

Nagins donns

Sco la polizia chantunala scriva èn 12 pumpiers da la Mesolcina stads en acziuns cun quatter vehichels per tschitschar si il diesel e per derschentar dus tumbins d'aua persa. Radund 100 liters diesel sajan culads ora, donns per l'ambient n'haja però dà nagins. L'acziun da pumpiers ha durà fin la notg a las duas.