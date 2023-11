220'000 francs per sustegn robotic en la tgira

La regenza ha concedì ina contribuziun chantunala da maximalmain 212’000 francs per in project digital da la Fundaziun Provediment da sanadad Engiadin'Ota (SGO). I sa tractia dad in’applicaziun da robotica da servetsch per rinforzar forzas spezialisadas da tgira. Ils custs totals dal project importan radund 676’000 francs.

En il rom dal project vul la SGO rinforzar l'uschenumnà skill-grade-mix da las forzas da tgira spezialisadas tras l'applicaziun da robotica da servetsch. Il skill-grade-mix gida ad eruir las qualificaziuns actualas da las collavuraturas e dals collavuraturs en l'ospital, da visualisar ellas graficamain, da valitar ellas e da mussar tge incumbensas che pon vegnir surpigliadas da collavuraturas e collavuraturs tenor lur qualificaziun.

Legenda: Il roboter da servetsch «Lio» F&P Robotics AG

Tut en tut vul la fundaziun meglierar qua tras la qualitad da la tgira sco er far frunt a la mancanza da forzas da lavur. Las enconuschientschas eruidas ensemen cun las perscrutadras ed ils perscrutaders da la Scola auta spezialisada dal Grischun tras il project cun il roboter «Lio» vegnan rendidas accessiblas a tut las instituziuns da tgira dal chantun Grischun cun dis regulars da las portas avertas e cun ina roadshow en tut las regiuns.