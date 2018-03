Il 2015 è il scandal da diesel vegnì a la glisch. Las medias eran sin 100, las aczias da VW eran giun tschaler. Oz èn ils ultims vi da far il update da l'auto, il scandal n'è anc betg passà. In pèr aspects dal tema pigliain nus si anc ina giada.

Scandal da svapurs: In cas che spizza anc adina

Bunamain 175'000 autos avevan installà la software dubiusa. Per midar ora ella ha mintga auto stuì vegnir manà en garascha per laschar installar ina nova software. Cun quella duess l'auto ir sco quai ch'i stà atgnamain scrit sin il palpiri, numnadamain cun prestaziun constanta e fitg economic. Quai empermetta il concern d'autos. Tenor tests dal ADAC (club d'autos da la Germania) lascha el dentant ora be minim pli paucas svapurs che avant.

Legenda: 175'000 autos svizzers stuevan ir en garascha per installar la nova software. Reuters

Vinavant recloman passa 400 persunas, che lur auto na funcziuna betg pli suenter l'update. El dettia adina puspè rucs u che la glisch d'avertiment glischa adina puspè. L'AMAG na vul betg savair insatge da tut quai. VW paja quellas reparaturas: «Vertrauensbildende Massnahmen» numnan els quai.

Motors alternativs

Ils autos electrics vegnan adina puspè numnads sco tecnologia dal futur. En Svizra sco era en Grischun n'è il futur anc betg propi arrivà. Dals 110'000 autos Grischuns, n'è gnanca in pertschient electric u ibrid. 110 autos electrics e 600 ibrids èn entant immatriculads en grischun. Mintga mais vegnan pro anc circa 15 tocs.

La pli gronda raritad è anc adina l'auto che va cun gas natiral. Il favrer 2018 ha gist ina persuna immatriculà uschè in model en Grischun.

«Dieselgate» – Quai è capità Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 03.09.2015 - VW conceda, d'avair manipulà autos en ils Stadis Unids. La software da l'auto bada, cura che l'auto è en ina garascha da test. L'auto activescha lura mecanissems che laschan ora pli pauc CO2 u NOx. Sin via na funcziuna quai dentant betg. 19.09.2015 - Il scandal emplenescha las medias. Ils curs d'aczias dal concern crodan per bunamain la mesadad. La direcziun da VW empermetta da sclerir il cas. «Igl ans displascha», din els. 23.09.2015 - Martin Winterkorn, il schef da VW sto desdir ses post. La procura publica investighescha cunter el. El haja savì da la «Software d'engion» 27.09.2015 - En Svizra ed en Belgia na dastgan ins pli vender ils autos dubius. Experts quintan, ch'il scandal vegnia a custar a VW radund 30 milliardas francs incl. retratgas, indemnisaziuns e custs d'advocats. 02.10.2015 - VW installescha ina nova pagina d'internet. Sin quella po la glieud mirar, sche lur auto è pertutgà. En Europa èn pertutgads radund 8 milliuns autos. 25.11.2015 - L'uffizi d'autos (Kraftfahrt-Bundesamt) da la Germania approva las propostas da VW, co ch'els vulan adattar ils autos pertutgads. Cun ina nova software e cun midar ora in giatter, saja pussaivel da far svelt e simpel las adattaziuns. 04.01.2016 - Ils Stadis Unids portan plant cunter VW. Sco resultat, survegnan ils Americans indemnisaziuns da fin 7'000 dollars per possessur d'in auto pertutgà. Tar ils emprims autos datti in update da la software. 21.04.2016 - VW ha fatg l'onn da gestiun 2015 ina perdita da 1.6 milliardas euros. 16.2 milliardas francs hajan els stuì pajar sco indemnisaziun, las pajas tar la direcziun da VW èn stadas per bunamain 30% pli bassas. 22.11.2016 - 30'000 lavurants da VW survegnan la desditga. Vinavant communitgescha VW, ch'els vulan en futur investir milliardas en motors e vehichels ecologics. 10.01.2017 - Malgrà il scandal - VW è da nov il pli grond concern d'autos dal mund.

