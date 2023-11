La situaziun davart la scena da drogas averta a Cuira daventa adina pli precara. Dapi che la droga «base» dominescha il consum datti adina pli savens conflicts er ordaifer il parc da la cità. Sper violenza e traffic cun drogas èn quai surtut enguladitschs e vandalissem.

Pertutgads èn, sper ovras privatas sco entradas da chasas, oravant tut er edifizis publics sco garaschas sutterranas, tualettas publicas e la staziun da Cuira. Da nov è sa sviluppada oravant tut la garascha da velos en il sutpassadi da la staziun ad in hotspot. Tenor Andreas Werth da l'investigaziun da la polizia chantunala ha quai dà dapi la stad gia pliras denunzias.

Trais cas l'emna

La garascha da velos tutga a la citad da Cuira, vegn però tgirada da la ProVelo Grischun. Ella fungescha sco post da consultaziun per la clientella. Ina incumbensa che pretenda adina dapli temp ils ultims mais. Il President da ProVelo Grischun di, ch'i ha dà pli baud radund trais dumondas l'onn. Entant survegn la ProVelo Grischun almain 3 dumondas l'emna da clientas e clients che annunzian in donn u in enguladitsch. Ultra d'enguladitschs e donns materials han ils gestiunaris da cumbatter cun tschuffentada. Blers toxicomans e toxicomanas maldovran l'indriz sco lieu da durmir e fan lur basegn en il local.

Tenor Urs Marti, president da la citad da Cuira, èsi difficil da chattar ina soluziun effectiva. Engrevgiar l'access cuntrafaschess al princip da la spierta, er or da motivs economics e persunals na saja betg pussaivel da survegliar durant 24 uras. Il problem cun la scena averta da drogas è fitg cumplex. Per cumbatter la chaussa lavuran il chantun e la cità gia dapi lung temp vi da differentas soluziuns. Detensiun dess vegnir stgaffida cun in nov local da consum. L'entschatta d'october è vegnì preschentà il lieu potenzial a la Sägenstrasse 75. L'avertura è previsa per la mitad da l'onn 2024.