Grischun - Scenaris dal futur gidan da sa preparar sin catastrofas

En il Grischun sto mintga vischnanca far in'analisa da la ristga. Tge privels smanatschan, co èsi da reagir. L'associaziun grischuna per il svilup dal territori ha festivà lur giubileum da 50 onns cun referats davart la dumonda, co dumagnar ils ristgs che sa preschentan a las vischnancas.