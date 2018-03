Grischun - Sche pleds clav vegnan en ils fauss mauns

Mintgatant dovra quai mo in dus clics e voilà: in lader da datas po s'annunziar sin tes contos da mail u facebook. Quai na sto betg, ma po senz'auter avair consequenzas, tant per il delinquent sco era per la persuna pertutgada.