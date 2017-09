Schletta racolta da maila 2017

Pervia da la schelira da la primavaira datti en il Grischun ina pitschna racolta da maila. Mirà sin l'entira Svizra vesi ora in zic meglier.

A Surrein en Surselva spetgassan ins en la destillaria Candinas gugent grondas furniziuns da maila per brischar vinars e far most. Ma quest onn quinta Anna-Maria Candinas ch'els na survegnan bunamain nagins mails ni fitg paucs. I saja gia il terz onn cun ina schletta racolta da maila. Quai fetschia schon ponderar.

« Deplorablamein vein nus cheu ella regiun fetg fetg pauca meila. » Anna-Maria Candinas

Destillaria Candinas, Surrein

Era a Sagogn na saja la situaziun betg meglra. Tenor l'ortulan Gion Rudolf Caduff portan sulet singuls mailers fritga. Sumegliant vesi ora en Tumleastga ed en la regiun Tschintg vitgs.

Sch'ins guarda sin l'entira Svizra è la situaziun in pau meglra. Tar la maila da maisa quintan ins cun bun 50% da la racolta media. Sulet 20% vegni a dar da la maila per far most. Tuttina quintan ins da pudair cuvrir la dumonda svizra.

