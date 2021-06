Sche astgar ir a far bogn, gentar endadens en l’ustaria u far ina festa da famiglia: En l’entir Grischun giaudan giuven e vegl las novas libertads e sa legran da las schluccadas.

Cunzunt ir a far festa, sin quai sa legran blers dumandads, uschia era in giuven da la Lumnezia:

Ch’ins dastga star enfin las 6:00 la damaun en las bars chat jau natiralmain voll geil.

Vitiers na ston ins uss betg pli studegiar sch’ins ha da prender ina giacca da plievgia u in parasol sch’ins va a gentar, perquai ch’ins dastga uss era ir endadens da l’ustaria. Quai fa tranter auter grond plaschair ad in um da Sent:

Jau m’allegrel fitg ch’ins sa ir senza studegiar: “Èsi uss bella u trid'aura per seser giuadora”.

Contacts socials han mancà fitg

Grond plaschair fetschia era ch’ins dastga uss far festas da famiglia u cun amias ed amis enfin 30, respectivamain giuadora, enfin 50 persunas, dian blers dumandads. Ils contacts socials hajan mancà fitg.

Tant pli gronds saja uss la legria ch’i dettia puspè vita en las uniuns, di ina dunna da Breil. Ed il president dal Club da ballape Surses, Ivan Brenn di, ch’i saja ina gronda schluccada ch’els dastgan dar a fin il campiunadi ed uschia dar gieus decisivs per ir ensi u engiu ina liga.

Bogns e wellness

Spetgà ditg sin il di dad oz ha era il manader dal Bogn curativ ad Andeer, Addi van Gent:

Grondius, jau survegn gist pel-giaglina!

Resumà, tuttas e tuts dumandads da l’entir Grischun e da differentas branschas èn fitg cuntents cun las schluccadas e giaudan la nova libertad.