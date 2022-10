In studi cusseglia co ch’ella po sa sviluppar. Uschiglio attesta il studi a la Scola auta spezialisada dal Grischun FHGR dad ademplir bain ses pensum.

Sis recumandaziuns per la FHGR

Ella è la pli pitschna scola auta spezialisada en Svizra. Il studi ha intercurrì tge effect che la FHGR ha per l’economia grischuna. Il pli impurtant effect: la furmaziun da glieud qualifitgada.

Il studi publitgà ils 12 d’october recumonda a la FHGR il suandant per l’avegnir:

Focussar vinavant sin la furmaziun da glieud dal fatg per il chantun e rinforzar quella. Sa colliar cun autras scolas dal chantun e procurar che la midada dad ina scola a l’autra daventia pli simpla. Nizzegiar il potezial da stagiunaris u dad uffants da proprietaris d’abitaziuns secundaras che pudessan frequentar la FHGR. Meglierar il transfer da savida e da tecnologia, perquai che las interpresas grischunas enconuschan memia pauc la perscrutaziun e purschida da la FHGR. L’accent tematic «svilup en il spazi alpin» stoppia s’adattar a novs svilups sco per exempel midada da clima u green deal. Liar las studentas u students ch’ellas na bandunan suenter lur furmaziun betg il Grischun – per exempel tras porscher jobs en las interpresas grischunas gia durant il studi.

La communicaziun da medias davart quest studi ha focussà fitg sin la valurisaziun e l'effect economic da la FHGR. Uschia ha la scol'auta per exempel scrit che per mintga franc ch'il chantun paja per la scola, creeschia la FHGR ina uschènumnada valur agiuntada brutta (Bruttowertschöpfung) da 4,30 francs en il Grischun.

La finanziaziun da la FHGR dependa dentant dal maun public: 77% dals daners vegnan dal chantun grischun, da la Confederaziun e dad auters chantuns. Il rest dals daners èn per gronda part taxas da students u da persunas che sa scoleschan vinavant.