Il venderdi ha gì lieu per la segunda giada in TecDay a la Scola chantunala grischuna. Questa occurrenza porscha in access pratic a temas da la tecnica e da la scienza natirala. Var 80 expertas ed experts pussibiliteschan cun agid da moduls interactivs in access pratic a quests temas. Las passa 1'000 scolaras e scolars da la Scola chantunala duessan uschia survegnir ina nova invista en temas ch'els enconuschan uschiglio mo da la vart teoretica. Uschia duessan els pudair sa metter avant ina lavur concreta.

Normalmain n'interesseschan a mai matematica e tecnica betg tant. Dentant era fitg interessant da vesair quests temas ina giada uschè datiers da nossa realitad.

La Scola chantunala grischuna ha survegnì il 2019 sco in dals emprims gimnasis en l'entira Svizra il label da MINT, perquai ch'ella saja fitg activa en ils roms da matematica, informatica, scienzas natiralas e tecnica. E quest label vul la scola mantegnair era vinavant – era cun organisar in segund TecDay.

Il TecDay duess era gidar forsa indirectamain en vista a la mancanza da persunal en questas branschas, di la manadra dal program da TecDays Belinda Weidmann. Tenor retschertgas fatgas suenter ils TecDays, han radund 40% da las maturandas e dals maturands in interess augmentà vi da tecnica suenter quest di. I saja dentant grev da definir, sch'i dettia propi dapli persunas en questas branschas grazia a questa occurrenza. La invista concreta saja dentant en mintga cas in agid per ils giuvens e las giuvnas. Dus terzs d'els ed ellas han ditg ch'il TecDay haja gidà da tscherner il studi.