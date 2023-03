En sasez avessan tut ils uffants cun in basegn legitim il dretg in ina plazza en la scola speziala. Garantida n'è quella dentant betg.

Tenor la situaziun dal november passà spetgan almain 14 uffants en il grischun sin ina da las 117 plazzas en las scolas spezialas. Mintga uffant cun in impediment avess dentant il dretg sin ina plazza. Ina situaziun che consternescha la deputada Tina Gartmann, che pretenda pervia da quai in pass preventiv. En ina dumonda a la regenza pretenda ella che uffants duain survegnir gia baud il sustegn necessari, en il cas ideal avant la vegliadetgna da scola. Quai ha la socialdemocrata ditg envers il schurnal regiunal dad SRF.

Mintga uffant ha il dretg sin promoziun ed i vala la paina da promover mintg’uffant

La regenza grischuna respunda che ina promoziun avant il temp da scola na rendia betg, be dus enfin trais da 1000 uffants sajan pertutgads.

Dapli plazzas da scola speziala

En in’ulteriura dumonda a la regenza pretenda il deputà Bruno Claus dapli plazzas da scola speziala. Era uffants cun auter problems e lur conscolaras sajan pertutgads. Sche quels hajan per exempel fadia cun l’attenziun e disturbian l’instrucziun d’ina entira classa dovrian quels era ina plazza da scola speziala.

Sch’ins fa il quint pon 14 scolaras e scolars disturbar teoreticamain l'instrucziun da plirs 100 scolars sch’els restan en lur classas regularas.

Il basegn concret da plazzas da scola speziala vegn analisà periodicamain da l’uffizi per la scola populara e sport, saja però grev da stimar, di il schef da l’uffizi Jon Domenic Parolini. El conceda dentant che l’ultim analisa dal 2022 haja mussà si in basegn pli aut che spetgà. Pervia da quai duai dar sin il cumenzament dal proxim on da scola plazzas supplementaras temporaras en las scolas spezialas. Sch’i dat en futur era dapli plazzas stablas duai vegnir decidì en il decurs da quest on a chaschun da la planisaziun dals onns 2024-26.