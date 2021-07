Da 365 scolaras e scolars da la 6avla classa primara han 219 (60%) dumagnà ils examens d'admissiun per l'1. classa dal gimnasi. Da quellas e quels ch'han fatg l'examen per la 3. classa gimnasiala, la scola media commerziala u la scola media spezialisada han 182 (44%) reussì, quai communitgescha l'Uffizi per la furmaziun media-superiura. Ils examens èn stads il favrer ed il matg.

586 da 598 han dumagnà ils examens finals

Ils examens finals da quest onn han cuntrari a l'onn passà pudì vegnir realisads sut cundiziuns regularas, quai tant a bucca sco er a scrit. Da las 598 scolaras e scolars ch'han fatg ils examens en las nov scolas medias dal Grischun, han 586 survegnì l'attestst final.