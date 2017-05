Scolas medias grischunas dovran da nov in certificat da qualitad

La finamira dal certificat è da sustegnair las scolas e da survegnir in svilup da qualitad persistent.

In certificat da qualitad pussibiliteschia per l’ina al chantun da realisar effectivamain sias incumbensas da surveglianza e per l’autra è quel in sustegn per las scolas. Enfin la fin da l’onn 2020/21 duain tut las scolas medias grischunas disponer d’in tal certificat. La regenza grischuna ha prendì enconuschientscha dal rapport final da l’uffizi per furmaziun da scolas medias.

