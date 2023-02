En las valladas dal sid grischunas vala il mument in scumond absolut da far fieu, Quai communitgescha il chantun sin ses portal per privels da la natira. Da las vart dal sid da las Alps n'haja strusch pluvì u navì las ultimas emnas. Er per ils proxims dis èsi prognostitgà bell'aura per part cun ferm vent dal nord. Per il Mesauc, la Calanca il Puschlav e la Bregaglia valia per quai in scumond absolut da far fieu. La Confederaziun classifitgescha il privel per fieus da guaud sin stgalim 3 da 5. Da la vart dal nord dal Grischun ed en l'Engiadina regia percunter in pitschen privel per incendis da guaud. En il Tessin èn pertutgadas las regiuns Sottoceneri, il Tessin central ed il Tessin dal nord.

Igl è in scenari enconuschent en il sid dal chantun

La situaziun actuala saja circa la medema sco avant in onn. I n'haja dà prest nagina plievgia u naiv en il sid. Vitiers vegnia il ferm vent dal nord, declera Andrea Kaltenbrunner da l'Uffizi da guaud e privels da la natira. Il vent possia sientar ferm il palantschieu ed entras quai chaschunar il grond privel da fieu. Sch'i dess lura tuttenina in incendi, pudess in tal sa derasar a moda talmain svelta ch'ins na possia prest betg pli dar dumogn a quel. Perquai sajan ins vegnì a la conclusiun da scumandar da far fieu en il liber, almain enfin ch'i dat puspè plievgia u naiv. Er il deficit da la stad haja anc pegiurà la situaziun. Il scumond vegn probablamain a restar per intgins dis, damai che l'aura en il sid prevesa vinavant bell'aura senza precipitaziun.

Per il sid dal chantun n'è quest scenari actual betg in novum. Quest fenomen cun l'enviern en il nord ed il vent sitg dal nord che buffa en il sid, chaschunia quasi mintg'onn per in scumond da far fieu en il sid. La regla saja in scumond tranter l'october u november fin l'avrigl u matg. Quai saja dà uschia nà da la topografia e da l'aura en il chantun.