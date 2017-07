Scumond da dronas a Flem - u forsa tuttina betg?

Oz, 12:08

Gierina Gabriel

Avant curt ha la radunanza communala da Flem decis in scumond da dronas per il lai la Cauma a Flem. Tenor l'Uffeci federal d' aviatica civila han vischnancas dentant nagina basa legala per scamonds da dronas.