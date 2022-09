Ils davos dus onns èn ils Quadrins – las chasas da lenn construidas da l'interpresa Uffer da Savognin – vegnidas duvradas sco alloschi provisoric per las scolaras ed ils scolars da la scola chantunala. In temp èn els stads vits ed ussa libers per radund 80 fugitivas e fugitivs da l'Ucraina.

Olha Yenina e ses uffants abitan dapi varga in'emna en ils Quadrins che sa chattan tranter la catedrala da Cuira e la Plessur. E ses nov da chasa plaschia ad els: A la mamma Olha cunzunt la citad veglia ed al giuven Mykhailo la muntogna.

Quai che fa dentant quitads al giuven da 12 onns è ch'el sto bainprest ir a scola a Trimmis. Ils uffants da l'Ucraina che van en il stgalim aut han pia in pli lung viadi da scola. Insatge che Mykhailo e sia mamma n'èn betg disads:

Forsa è quai normal en Svizra, ma nus en l'Ucraina n'essan betg disads da laschar ir noss uffants sulets uschè in grond toc.

Perquai ch'ils uffants ucranais ston ir a scola tranter Giuvaulta e Trimmis èn ils quadrins era cunzunt per famiglias, di Edvin Demund da l'Uffizi da migraziun dal Grischun. Ed era sch'i ha ussa entras il quadrins radund 80 letgs dapli per fugitivas e fugitivs en il chantun, sto tut tenor il svilup da la guerra anc vegnir procurà per dapli plaz. Edvin Demund di dentant, ch'i sajan sin buna via dad avair 2'000 letgs libers enfin la fin da l'onn.