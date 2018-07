Dapi emnas spetgan ils purs Grischuns sin plievgia. Dentant invan. La situaziun daventa di per di pli precara, oravant tut en la Surselva nua ch’ils purs n’han betg l’infrastructura per sauar.

Plaun plaunet va la situaziun sin il viv. Quai manegia Curdin Capeder, il president da l’uniun purila Surselva. Sco blers auters purs en la Surselva è era sia prada brina e patescha gia dapi emnas da la setgira. Ils proxims dis duvrass quai tenor el ina perioda cun plievgia pli intensiva per almain salvar la racolta d’atun.

Sin plievgia dretga spetgan era ils purs da la Val Müstair. Dentant pon els gia dapi onns far diever d’in sistem da sauar. Per ina regiun sco la Val Müstair ch'è enconuschenta per esser sitga è in tal sistem existenzial, manegia Armin Andri, president da la societad agricula Val Müstair.

Quai che funcziuna en la Val Müstair e blers auters lieus en Grischun n’è per la Surselva dentant anc betg in tema. Guardai pertge.

