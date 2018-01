«Sia frisura m' interesass»

Ins pudess avair sa dumandà u avair sminà ch' il president american pudess far part dal Forum mundial d' economia a Tavau. Uss èsi cler - Donald Trump è dalla partida. Il plaschair da la glieud a Tavau è dentant plitost pitschen.

«Che quel vegn a Tavau na chapesch jau betg» u er «sgarschaivel - el duai restar a chasa ed abditgar». Da chattar insatgi che sa legra dalla visita da Donald Trump para strusch pussaivel. Sin il pli datti persunas ch' èn in zic pli optimisticas. Insatgi è perfin persvas ch' ina visita a Tavau fetschia bain a Trump. «El po guardar co nus vivain en pasch. Sia tactica da guvernar po forsa profitar da quai.»

Simplamain ignorar u almain salidar

E tge faschessan ils da Tavau, sch' els scuntrassan il president american? Per ils blers è cler - ir sperasvi. «Jau schess allegra ed adia. Sch' el na salidass betg mai schess jau pir dretg allegra.» Duas dunnas pli veglias s' interessassan oravant tut per insatge che ha gia davent dal' entschatta dà da discutar - ses chavels. «Jau contemplass el. Spezialmain sia frisura m' interessass. Il meglier suflass ei anc in zic», di ella e ri.

RR actualitad 17:00