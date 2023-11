Sin via

Cura ch’i vegn pli fraid ed ils pneus d’enviern èn gia montads, lura n’èn era las serradas dals pass dal Grischun betg lunsch davent. Serrads na vegnan els betg pervi da las vias cuvertas, mabain pervi da vias ch'èn eventualmain scheladas, pervi dal privel da lavinas u er per insumma evitar privels per autos e töfs.

Per ils ulteriurs pass che restan averts èsi da planisar la rumida regulara per garantir in traffic current tant sco pussaivel.

Termins per serrar pass durant l’enviern 2023/24