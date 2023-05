En Grischun è il privel d'incendis sa calmà cun la plievgia. Perquai vala entant en l'entir chantun in privel d'incendis pitschen.

Scenari enconuschent en il sid dal chantun

La situaziun da quest enviern è stada circa la medema sco avant in onn. I n'haja dà prest nagina plievgia u naiv en il sid. Vitiers hai dà il ferm vent dal nord, ha declera Andrea Kaltenbrunner da l'Uffizi da guaud e privels da la natira. Il vent possia sientar ferm il palantschieu ed entras quai chaschunar il grond privel da fieu. Sch'i dess lura tuttenina in incendi, pudess in tal sa derasar a moda talmain svelta ch'ins na possia prest betg pli dar dumogn a quel. Perquai sajan ins vegnì a la conclusiun da scumandar da far fieu en il liber. Er il deficit da la stad passada haja anc pegiurà la situaziun.

Per il sid dal chantun n'è quest scenari betg stà in novum. Quest fenomen cun l'enviern en il nord ed il vent sitg dal nord che buffa en il sid, chaschunia quasi mintg'onn per in scumond da far fieu en il sid. La regla saja in scumond tranter l'october u november fin l'avrigl u matg. Quai saja dà uschia, nà da la topografia e da l'aura en il chantun.