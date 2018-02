Grischun - Skis, ensolver e discussiuns

Per l'emprima giada èn il 7 candidats che candideschan per la regenza grischuna sa preschentads tuts ensemen. Sulet Christian Rathgeb ha mancà pervia da malsogna. Ils candidats èn ids ensemen cun skis, han giudì in ensolver ed han discutà davart pendicularas.