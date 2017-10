Spagna, Grezia e Cipra èn las top-destinaziuns da vacanzas d'atun

Che las destinaziuns sco las Inslas Canaras, la Grezia u la Cipra vegnan reservadas savens, quai n'è nagina surpraisa. Plitost surprendent è ch'ils biros da viadis han bleras reservaziuns per l'Egipta.

Per las dumondas a curta vista per las destinaziuns sin las Inslas Canaras ubain la Cipra hajan els strusch pli chattà chombras e sgols, di Petra Cahannes dal biro da viadi Capricorn a Glion. Plitost ina surpraisa saja che blers reserveschan vacanzas en l'Egipta. Quai ha constatà era Renate Reinbacher dal biro ATR tours a Scuol. Percunter betg bleras dumondas e reservaziuns datti per la Tirchia. La glieud saja anc malsegira. Ma ins sentia, ch'i giaja zic a zic ensi, era sche mo plaunsieu.

Era tschertgà: Dubai ed Oman

Surtut ussa, il temp d'atun, èn las destinaziuns sco Dubai ni Oman tschertgadas. Las temperaturas èn ussa là pli empernaivlas che durant la stad. Plinavant manegia Renate Reinbacher che lur clients sa sentian bain là, perquai ch'i saja lieus influenzads da l'Europa.

RR actualitad 17:00