La citad da Cuira porscha da nov in abunament general per tuttas purschidas da sport e da wellness da l'implant da sport Obere Au a Cuira. Er il bogn avert Sand e la patinera Quader èn cumpigliads en quest abunament. Il nov abunament datti a partir dals 3 da matg ed el remplazza las purschidas d'enfin uss cun excepziun d'abunaments d'uniuns.

audio Urs Marti: «Fin uss avevan bunamain memia blers abunaments» 00:24 min, ord Novitads dals 03.05.2023. Maletg: Citad da Cuira laschar ir. Durada: 24 Secundas.

Cun quest abunament vul il cussegl da la citad ademplir il giavisch da la populaziun d'avair tut inclusiv en ina purschida. I saja impurtant che la populaziun haja access svelt e simpel a las purschidas da sport e wellness a Cuira. L'abunament vegn plinavant er sustegnì finanzialmain da las cassas da malsauns supplementaras.

Il nov abunament cun num «AU DABI» survegnan persunas cun la «ChurCard» 25% pli bunmartgà. Lura custa ella per indigens creschids 479 francs, per uffants fin 16 onns 239 francs. Ina pussibladad supplementara è er l'abunament da famiglia. Plinavant datti plirs rabats, per exempel per emprendistas ed emprendists.