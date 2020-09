Igl è stà in schoc per ils territoris da skis quest mars. Dad in di sin l'auter han els gì da terminar lur stagiun. Ussa creschan las cifras d'infecziun danovamain. Il minister d'economia Marcus Caduff na pensa dentant betg ch'il scenari dal mars vegn a sa repeter. Per pli probabel vesa el dentant, ch'ins avess tut tenor da sa restrenscher là nua ch'i pudess dar in hotspot.

Ina nova, «autra» stagiun d'enviern

En la situaziun actuala è el dentant da buna speranza che la stagiun d'enviern po avair lieu - er sch'i vegn ad esser ina stagiun tut autra che usitada. Il mument è la branscha vidlonder d'elavurar in concept da protecziun:

Il grond tema actual è co ins po canalisar ils giasts – che betg tuts èn il medem mument en il medem lieu.

Quai vegnia ad esser ina sfida cun star en colonna dad ir cun las pendicularas – e cunzunt era per la gastronomia, en ils restaurants. Tgunsch na vegnia era betg a dar gronds après-skis quest onn, cunquai ch'igl n'è là betg pussaivel da tegnair las distanzas necessarias. Cun tut las mesiras da segirtad na vegnia betg ad esser ina stagiun da record – mabain plitost ina stagiun mediocra ed ina stagiun da grondas sfidas.