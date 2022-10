Grondas differenzas tar ils pretschs d’energia per quest onn datti pervi dals contracts: Sche quels èn gia suttascrits, lura èn ils custs pli bass. Sche novs contract ston vegnir fatgs quest onn, valan ils pretschs dal mument. Uschia va quai per exempel l'Hotel La Val a Breil, els han da far quint cun in augment da pretsch da plirs 100’000 francs per onn, mo per l’energia.

Cun quests pretschs che vegnan offerts ussa na pudain nus betg lavurar uschia ch'i cuvra ils custs.

Era las pendicularas da Mustér han da far novs contracts: Stefan Arnold ,il directur, quinta cun in pretsch ch'è tschintg fin set giadas pli aut che fin uss.

Per il proxim onn essan londervi da cumprar energia, tge ch'è fitg grev cun ils pretschs auts.

Cuntrari las pendicularas Brambrüesch, ellas èn en ina buna situaziun cunquai ch'els han fatg ils contracts il 2021 cun ina durada fin il 2025, uschia il directur Patrick Arnet.

Jau na sun betg in profet, jau na pos betg imaginar che las pendicularas ston serrar dal tut.

In auter factur è, danunder ch’ins retira la forza electrica. Sin il martgà liber, nua ch’ins po far contracts cun furniturs da forza electrica, èn ils pretschs en congual cun ils ultims onns per il mument enorm auts.

Nus avain per fortuna in contract per tschintg onns, uschia pudain nus viver bain cun quest pretsch.

Tar il provediment da basa percunter, là nua che persunas privatas retiran normalmain lur energia, na s'augmentan ils pretsch betg uschè extrem - cun intginas differentas tut tenor vischnanca. Per exempel l'Hotel In Lain Cadonau a Brail che retira l'energia dal provediment da basa ha in augment da trais raps per l'ura kilowatt, in pretsch purtabel per il directur e possessur Dario Cadonau.

Nus essan en il provediment da basa ed uschia avain nus la fortuna ch'il pretsch s’augmenta be per 3 raps per ura kilowatt.

Las mesiras per far effect encunter ina eventuala mancanza d’energia pon uss bain vegnir planisadas, dentant pir vegnir exequidas sche l’energia è propi stgarsa. Tenor l’organisaziun tetgala da las pendicularas grischunas fan las pendicularas en l'entira Svizra ora 0.3% dal consum d’energia.

Insaquants dals hotels e da las pendicularas dumandadas na sentan enfin uss anc betg ina gronda influenza da la situaziun d'energia che sa mida.