La collavuraziun tranter il chantun ed ils medis e las medias da chasa funcziuneschia fitg bain, di la media chantunala, Marina Jamnicki.

Quai conferma era la vicepresidenta da l’Uniun dals medis da chasa Grischun, Edith Oechslin. Il barat cun il chantun vegnia apprezià fitg. Uschia fetschia Marina Jamnicki gist questa saira ina sesida virtuala, nua che medias e medis da chasa possian deponer lur giavischs e dumondas individualas.

Il dumber da dosas è fitg individual

Ina buna communicaziun è cunzunt impurtanta, perquai che betg tut ils medis da chasa dovran tuttina bleras dosas da vaccin. Entant che 100 dosas èn per ina pratica bler memia bler, na tanschan quellas en in’autra pratica nagliur.

Ina survista regiunala, nua che las medias da chasa dovran dapli dosas dal vaccin e nua betg, na saja betg pussaivel da far, di la media chantunala. Quai saja fitg individual, ma en general possian ins dir: pli datiers ch’in center da vaccinar è e pli paucas dosas ch’ils medis da chasa dovran, uschia Marina Jamnicki.

Chaos cun termins dubels

I dettia adina puspè, ch’ina persuna na vegnia betg al termin en il center da vaccinar, di la media chantunala. En general sajan quai dentant be cas singuls ed i na dettia betg in grond problem cun termins dubels.

Tuttina fa ella anc ina giada l’appel da be s’annunziar en in lieu. E sch’ins haja gia survegnì in termin tar il medi da chasa, lura saja da dar part al chantun. Uschia saja per els bler pli simpel da planisar ed ins possia er evitar da stuair bittar davent dosas dal vaccin.

«Ils tests en scola èn sa cumprovads»

Dapi il schaner vegni testà regularmain en las scolas dal Grischun. E questa strategia da testar ils uffants saja sa cumprovada, ha ditg la media chantunala, Marina Jamnicki envers RTR. I dettia bain adina puspè singuls cas, ma quels possian grazia als tests vegnir identifitgads avant che blers s'infecteschian. Uschia n'haja il chantun dapi il cumenzament da questa strategia betg pli stuì trametter entiras classas en quarantina.

Igl è in enorm avantatg ch'ins po garantir che la scola po cuntinuar sco normal

Er che l'obligatori da mascrina saja vegnì abolì tar la 5 e 6avla classa primara sco era tar il stgalim superiur, n'haja betg chaschunà bleras infecziuns novas.

Er giuvens duain vegnir vaccinads

En il Grischun duajan ins pudair vaccinar giuvens e giuvnas tranter 16 e 18 onns direct en las regiuns e betg mo en la Stadthalle a Cuira perquai planisescha il chantun events da vaccinar regiunals. La raschun è ch'il vaccin cunter Covid-19, ch'ins po utilisar per questa gruppa, sto vegnir magasinà spezialmain.

Grazia als events da vaccinar pon ins transportar al lieu il vaccin e vaccinar quantitads pli grondas, uschia la media chantunala Marina Jamnicki.

Enfin oz hajan ins pliras tschient annunzias da persunas tranter 16 e 18 onns che vulan sa laschar vaccinar.