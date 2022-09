Durant la pandemia han blers lavurà da chasa anora. Per part è questa tenuta restada er suenter la pandemia. Il Cussegl da turissem Grischun ha perquai inizià in studi per vegnir a savair dapli davart il potenzial da homeoffice per purschidas turisticas. L'Uffizi per economia e turissem ha lura incumbensà la Scola auta spezialisada dal Grischun da far in studi da basa.