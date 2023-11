Il venderdi suentermezdi, ils 10 da november, a partir da las 16:00, avra l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun puspè la via dal Bernina per il traffic. A partir da lura è la via puspè charrabla sin in vial senza restricziuns da temp.

Via dal Bernina è puspè averta

Sco l'Uffizi da construcziun bassa communitgescha, sajan las lavurs da rumir la via s'avanzadas bain, quai grazia a las bunas cundiziuns da l'aura. Uschia è la via averta il venderdi a partir da las 16:00 sin in vial. Pervia dal plazzal vegn il traffic reglà cun amplas.

Legenda: Preparativas per la montascha da las raits cunter crudadas da crappa Uffizi da construcziun bassa

Ulteriuras mesiras possian vegnir prendidas durant che la via è averta

Ils dis passads haja l'uffizi da construcziun bassa realisà differentas mesiras per segirar la spunda sur la via dal Bernina, tranter auter la montascha da palissadas da protecziun sco er l'installaziun da retegnidas da bostgs.

La gievgia sco er venderdi vegnian montadas sur la via raits cunter crudadas da crappa sin ina lunghezza da var 40 meters. Ulteriuras mesiras vegnian realisadas durant las proximas emnas. Tenor l'uffizi hajan questas lavurs nagina influenza sin il traffic e possian vegnir fatgas durant che la via è averta.

02:49 video La situaziun en il Puschlav, suenter ch’il pass dal Bernina è stà serrà plirs dis Or da Telesguard dals 30.10.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 49 Secundas.

La fin d'emna aveva la ferma plievgia e la naiv impedì las lavurs da segirar e rumir la via. Adina puspè saja ruschnà nov material sin la via.

Legenda: Las lavurs da rumir e segirar la via cuntinueschan. Uffizi chantunal da construcziun bassa

Bova en il Sid dal Puschlav Avrir la box Serrar la box Legenda: Viafier Retica Sonda damaun è er en il Sid dal Puschlav stà bloccà la via. Tranter Brusio e Campáscio saja vegnì giu ina bova. Entant é la via puspè averta. Er il traject da tren tranter Poschiavo e Tirano è stà interrut.

Crudada da blocca

1'000 meters cubic crappa en dadas da la val giu la gievgia passada sin l'autezza da Pisciadel. Tschintg meters cubic han cuntanschì la via principala, uschia ch'ins aveva stuì serrar la via. En ils indrizs da protecziun sur la via saja ina gronda part da la crappa vegnida tegnida si.

La raschun per la crudada da blocca saja stada la plievgia intensiva, declera la Polizia chantunala. Là nua che la blocca saja sa distatgada saja anc bler material stà luc, uschia ch'ins ha ils ultims dis stuì segirar quai.

1 / 2 Legenda: Uffizi da construcziun bassa grischun 2 / 2 Legenda: Lieu da quel che la crappa ha sa distatgà Uffizi da construcziun bassa

Er la lingia da tren è stada serrada

La lingia da la Viafier retica tranter Poschiavo e l'Alp Grüm è stada serrada la sonda. La raschun era ina crudada da crappa sin ils binaris. Perquai che la via dal pass dal Bernina è er serrada pervia d'ina crudada da crappa n'eri betg pussaivel da porscher bus da remplazzament. La dumengia bun'ura era la lingia da tren puspè averta.