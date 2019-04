Sch'i vegn tar in accident sin via ha mintga preschent l'obligaziun da gidar. Ma co vesa quella or exact?

En l’artitgel 51 da la lescha da traffic èsi scrit che mintgin sto tegnair airi immediat sch’i dat in accident sin via.

Tenor lescha è mintgin obligà da gidar tar in accident tenor ses savair (p.ex. cun alarmar forzas d’agid, gidar persunas u segirar il traffic).

Sulettamain far nagut n'è betg bun.

I na vegn betg mesirà suenter in accident sch’ins ha gidà endretg u gidà fauss.

En Svizra datti mintg’onn millis accidents cun autos. L’onn 2017 hai per exempel dà 17’799 nua che persunas èn sa blessadas. Da quellas èn 230 mortas e 3654 èn sa blessadas grevamain, quai tenor cifras da l’uffizi federal per statistica.

Fitg impurtant tar in accident è da reglar il traffic: Sin ina via chantunala èsi da segirar giu la via silmain 50 meters avant e suenter l’accident. Sch’i vegn tar in accident sin l’autostrada vegn la distanza dublegiada. I dat dentant excepziuns: Per exempel sch’i brischa ni l’accident è gist sper ina storta mal survesaivla ston ins adattar las distanzas da metter il triangul per orientar il traffic ad uras.

