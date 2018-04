In cot ed ina crusch sin il clutger han beneventà ils visitaders da l’exposiziun. Ina statua da Nossadunna ch'era en la baselgia da Duin ed è uss en la baselgia da Peiden Bogn raquinta la legenda, co ils abitants da Duin ch'eran sa convertids han allontanà ella. Quella ed autras legendas han ils visitaders pudì tadlar en la staziun dad audio.

Tschiffar cun different senns

En l’emprima auzada han ils visitaders pudì guardar in maletg dal diavel e savurar differents entschains. Els hajan vulì tschiffar ils visitaders era cun ils senns. Quai surtut era per svegliar l’interess da scolaras e scolars, sco la conservatura dal museum Marianne Fischbacher ha ditg ad RTR. Il ha dà ina tura per scolars, nua ch’els pudevan per exempel sunar las trumbettas dals anghels (cun las tibas dal museum).

Sigisbert contra Robinson

In tema interessant è stà la dispita pervia dals meds d’instrucziun cun la dumonda sche sontg Sigisbert, il fundatur da la claustra da Mustér, ubain Robinson ch'è navigà enturn il mund saja il dretg erox per ils uffants da scola.

E l’illustratura Yvonne Gienal ha mussà cun ses gieu da cartas las grondas religiuns dal mund.

L’exposiziun ha era tematisà ils artitgels da Glion e las tesas dal refurmatur grischun Johannes Comander, il catechissem dal 1611 ch’il plevon Stefan Gabriel ha gì scrit per sursilvan. Ed era la convivenza tranter catolics e refurmads en la vischnanca paritetica da Sagogn èn vegnidas tematisadas tar l'exposiziun «da messa e da predi».

Bels muments da collavuraziun

Marianne Fischbacher è cuntenta. Els hajan gì in fitg bun resun. Radund 1'000 persunas hajan probabel visità l'exposiziun.

Per ella èsi stà ina sfida da s’occupar cun la tematica da la refurmaziun. Ella n'haja dentant betg mo vulì preschentar quella, mabain era la convivenza da las confessiuns en la regiun. Ils bels muments sajan per ella stads cura ch'ella ha pudì collavurar cun represchentants da la plaivs ubain cun autras persunas che han sa gidà u mess a disposiziun ils objects per l’exposiziun.

