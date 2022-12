Datiers da la staziun da Valendau-Sagogn sa chatta in grip instabil sur la galaria cunter crudada da crappa. Per dustar quel en maniera segira vegn la lingia da tren tranter Versomi-Stussavgia e Glion interrutta il 1. e 2 da december temporarmain, scriva la Viafier retica. Il grip vegn segirà cun ina rait e sugas da fildarom. Durant questas lavurs, che duain durar da las 8:45 fin las 16:00, na vegnan a charrar nagins trens. Per las colliaziuns è procurà, ils viagiaturs vegnan supplitgads d’observar l’urari online.

La survista da las colliaziuns:

In tren cursescha tranter Cuira e Versomi-Stussavgia.

In tren cursescha tranter Glion e Mustér.

I circulescha in bus da Cuira a Glion e viceversa. Las colliaziuns èn garantidas.

In bus circulescha tranter la staziun da Versomi e Glion cun fermadas a Valendau-vitg e Castrisch, ils temps èn modifitgads.

La protecziun vegn sviluppada vinavant: